Rapina, gioielliere spara: fermato il terzo uomo. E' ferito a una gamba (Di giovedì 29 aprile 2021) E' ferito ed è stato bloccato il terzo uomo della Rapina finita in tragedia alla gioielleria Roggero di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. I carabinieri hanno bloccato nei pressi dell'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano (Cuneo) un uomo con una ferita di arma da fuoco alla gamba L'articolo proviene da Firenze Post.

