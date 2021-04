Rapina al Caffè Europeo | Enrico Antonelli condannato all’ergastolo | sparò e uccise il suo complice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 aprile 2021), uno dei due autori dellaal Cafféa Cinecittà nel 2019, è stato. L’uomo, lo ricordiamo, aveva sparato e ucciso per errore il suo, Ennio Proietti, di 69 anni. La vittima era residente a Roma e il 5 novembre di due anni fa insieme ad, aveva provato are il bar-tabacchi in viale Antonio Ciamarra. Laperò era andata male e, dopo una violenta colluttazione con il titolare del bar, Proietti era stato ucciso proprio dal suoal: cosa accadde nel novembre 2016 Ilinfatti, nel tentativo di difendere Ennio Proietti ...