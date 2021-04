Raoul Bova, la notizia non è delle migliori: c’è da stare attenti (Di giovedì 29 aprile 2021) La notizia per Raoul Bova non è delle migliori anche se positiva, ora c’è da stare attenti: ecco cosa è successo Secondo quanto emerge dai dati Auditel riguardanti gli ascolti del prime time di ieri, mercoledì 28 aprile, la seconda puntata di Buongiorno, mamma! su Canale 5 ha trionfato ancora sugli altri canali. A seguire L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Lapernon èanche se positiva, ora c’è da: ecco cosa è successo Secondo quanto emerge dai dati Auditel riguardanti gli ascolti del prime time di ieri, mercoledì 28 aprile, la seconda puntata di Buongiorno, mamma! su Canale 5 ha trionfato ancora sugli altri canali. A seguire L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Paola63689975 : RT @QuiMediaset_it: «Buongiorno, mamma!»: continua il successo per la serie con Raoul Bova leader assoluta della prima serata #BuongiornoMa… - FilmNewsItaly : Raoul Bova: tutti i retroscena di 'Buongiorno, mamma!' - MasterAb88 : RT @QuiMediaset_it: «Buongiorno, mamma!»: continua il successo per la serie con Raoul Bova leader assoluta della prima serata #BuongiornoMa… - Paolo68433170 : RT @QuiMediaset_it: «Buongiorno, mamma!»: continua il successo per la serie con Raoul Bova leader assoluta della prima serata #BuongiornoMa… - QuiMediaset_it : «Buongiorno, mamma!»: continua il successo per la serie con Raoul Bova leader assoluta della prima serata… -