Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta in due nuove fiction (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo aver recitato in “Buongiorno Mamma!”, Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta torneranno con due nuove fiction. Ecco cosa sappiamo Uno dei volti noti delle fiction di Canale 5 è Raoul Bova mentre il suo corrispettivo femminile su Rai1, dopo aver recitato insieme in prima serata con “Buongiorno Mamma!“, potremmo dire che è Maria Chiara Giannetta, la Capitana di Don Matteo. Quest’ultima sarà la protagonista di una nuova fiction Rai tratta dai romanzi della scrittrice Patrizia Rinaldi dal titolo “Blanca“. Nel cast ci saranno altri volti noti delle fiction Rai ovvero Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno che sarà anche tra i ... Leggi su zon (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo aver recitato in “Buongiorno Mamma!”,torneranno con due. Ecco cosa sappiamo Uno dei volti noti delledi Canale 5 èmentre il suo corrispettivo femminile su Rai1, dopo aver recitato insieme in prima serata con “Buongiorno Mamma!“, potremmo dire che è, la Capitana di Don Matteo. Quest’ultima sarà la protagonista di una nuovaRai tratta dai romanzi della scrittrice Patrizia Rinaldi dal titolo “Blanca“. Nel cast ci saranno altri volti noti delleRai ovvero Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno che sarà anche tra i ...

