Raiola si lancia sul calciomercato al femminile | dopo Ibra e Pogba arriva la Bonansea

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Minonon è nuovo a diversificare i suoi interessi nel mondo del calcio. Il noto agente, che ha nomi di giocatori del calibro di Haaland,himovic nella sua ampia scuderia, si è immerso nel calcio. Barbara, attaccante della Juventus, è il suo primo acquisto. E già si parla del nuovo grande progetto cheha preparato per la giocatrice della Vecchia Signora. Per la 'Zidane' all'agente avrebbe già sul tavolo un'offerta dell'Olympique Lione, una delle migliori squadre d'Europa.è quindi pronto a portare la nazionale azzurra a fare il grande salto e lottare per la Champions League. "Quando siamo entrati nel calcionel 2015 lo abbiamo fatto come ...

E già si parla del nuovo grande progetto cheha preparato per la giocatrice della Vecchia Signora. Per la 'Zidane' al femminile l'agente avrebbe già sul tavolo un'offerta dell'Olympique Lione, ...Ma che evidentemente non convince ancora del tutto né Donnarumma né il suo vulcanico e scomodo agente Mino. Come è risaputo, c'è la sua regia dietro all'annosa vicenda, visto che il ...Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Mino Raiola non è nuovo a diversificare i suoi interessi nel mondo del calcio. Il noto agente, che ha nomi di giocatori del calibro di Haaland, Pogba o Ibrahimovic nella su ...La campionessa della Juve e della Nazionale, Barbara Bonansea, è la prima calciatrice ad essere seguita da Mino Raiola ...