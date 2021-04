Raiola nel calcio femminile | sarà l’agente di Bonansea

(Di giovedì 29 aprile 2021) Minosempre più presente nel mondo del. Come riporta Sport Mediaset, il noto procuratore sbarcherà nel, diventandodi Barbara, stella della Juventus e della Nazionale azzurra. Si tratta di un passaggio che potrebbe essere determinante per la crescita del movimento., tra l’altro, è nel mirino del Lione, uno L'articolo

Advertising

al29751 : RT @CalcioFinanza: Mino #Raiola sbarca nel calcio femminile: sarà l’agente di Barbara #Bonansea - CalcioFinanza : Mino #Raiola sbarca nel calcio femminile: sarà l’agente di Barbara #Bonansea - Fprime86 : RT @mirkonicolino: Indiscrezioni circolavano da tempo, ma ora c'è la conferma: Mino #Raiola è il procuratore sportivo di Barbara #Bonansea… - lm_vamonos : RT @mirkonicolino: Indiscrezioni circolavano da tempo, ma ora c'è la conferma: Mino #Raiola è il procuratore sportivo di Barbara #Bonansea… - HattoriHanzo81 : RT @mirkonicolino: Indiscrezioni circolavano da tempo, ma ora c'è la conferma: Mino #Raiola è il procuratore sportivo di Barbara #Bonansea… -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola nel

CALCIO Mino, il famoso agente che ha nomi di giocatori del calibro di Haaland, Pogba o Ibrahimovic nella sua ampia scuderia, si è immersocalcio femminile. Barbara Bonansea (foto Lapresse), attaccante ...Probabili formazioni Manchester United Roma/ Quote: De Gea contro Pau Lopezmondo del calcio e dei procuratori è un'istituzione: che sia simpatico o meno, che lo si pensi come una "...Dopo i re, si prende anche le regine: Mino Raiola entra nel mondo del calcio femminile e mette sotto contratto BB11, ovvero la bomber della Juventus Women e della Nazionale italiana Barbara Bonansea.Si giocherà a porte semi-aperte la finale di Coppa Italia fissata per il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, lo stadio del Sassuolo.