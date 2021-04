Raggi ha un problema con le ciclabili. Cosa non va nell'asfaltatura della riva del Tevere (Di giovedì 29 aprile 2021) Era mica messa bene la pista ciclabile che segue il corso del Tevere a Roma. Buche, asfalto, giunti di scolo dell’acqua scoperti la rendevano in più punti un percorso a ostacoli. Una gincana che ogni tanto si trasformava in una sorta di rally, lì dove il limo secco di una delle tante tracimazioni del fiume dall’alveo basso si depositava. Di tutto ciò se ne è accorta pure la sindaca Virginia Raggi. E in un impeto di ribellione contro il degrado sempre più diffuso nella Capitale ha deciso di porre rimedio donando alla riva inferiore del Tevere una nera colata d’asfalto per permettere alle ruote delle biciclette di fare ciò per le quali sono state create: scorrere. L’impegno della sindaca è senz’altro una buona notizia. Rendere una pista ciclabile davvero ciclabile è ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Era mica messa bene la pista ciclabile che segue il corso dela Roma. Buche, asfalto, giunti di scolo dell’acqua scoperti la rendevano in più punti un percorso a ostacoli. Una gincana che ogni tanto si trasformava in una sorta di rally, lì dove il limo secco di una delle tante tracimazioni del fiume dall’alveo basso si depositava. Di tutto ciò se ne è accorta pure la sindaca Virginia. E in un impeto di ribellione contro il degrado sempre più diffusoa Capitale ha deciso di porre rimedio donando allainferiore deluna nera colata d’asfalto per permettere alle ruote delle biciclette di fare ciò per le quali sono state create: scorrere. L’impegnosindaca è senz’altro una buona notizia. Rendere una pista ciclabile davvero ciclabile è ...

