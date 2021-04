Questa Rolls-Royce Phantom è bella come una ceramica giapponese (e porta la firma di Hermès) (Di giovedì 29 aprile 2021) Chiudete gli occhi e pensate a quello che può essere una Rolls-Royce realizzata su misura. Ok, ora pensate a quello che può essere una Rolls-Royce realizzata su misura in collaborazione con Hermès. Fatto? Ultimo passaggio: pensate a quello che può essere una Rolls-Royce realizzata su misura in collaborazione con Hermès per un facoltosissimo imprenditore giapponese appassionato di supercar, che ha chiesto una quattro ruote esclusiva capace di rendere in qualche modo omaggio con alla propria collezione di ceramiche orientali. Aprite gli occhi e ammirate la Rolls-Royce Phantom Oribe, il sontuoso modello personalizzato appena presentato dalla prestigiosa casa automobilistica inglese. Si ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Chiudete gli occhi e pensate a quello che può essere unarealizzata su misura. Ok, ora pensate a quello che può essere unarealizzata su misura in collaborazione con. Fatto? Ultimo passaggio: pensate a quello che può essere unarealizzata su misura in collaborazione conper un facoltosissimo imprenditoreappassionato di supercar, che ha chiesto una quattro ruote esclusiva capace di rendere in qualche modo omaggio con alla propria collezione di ceramiche orientali. Aprite gli occhi e ammirate laOribe, il sontuoso modello personalizzato appena presentato dalla prestigiosa casa automobilistica inglese. Si ...

