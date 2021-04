Quel silenzio assordante dei 5S su Grillo (Di giovedì 29 aprile 2021) Il leader leghista torna a commentare la video-difesa del fondatore del M5S per scagionare il figlio Ciro, accusato di stupro. E le esponenti grilline sono sempre più costrette alle piroette Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 aprile 2021) Il leader leghista torna a commentare la video-difesa del fondatore del M5S per scagionare il figlio Ciro, accusato di stupro. E le esponenti grilline sono sempre più costrette alle piroette

Advertising

idkchescriveree : madonna ma basta scrivere su quel gruppo ora lo silenzio - CtzMaurizio : @maurruf @GianFreee Con il rinvio a giudizio, ormai probabile e imminente, sarebbe comunque partito comunque lo sci… - indignati : @soniabetz1 Alcuni call center chiamano con numeri inventati, se quei numeri per caso hanno un vero padrone, succed… - kisku62 : ,ora silenzio quel cazzo di parola, proprio quella ,porco zio infortunato. - RenatoSouvarine : @GioGeneSharp Non ci capiamo. Ma tu come la leggi, quella frase, quel dubbio? I due infiltrati, sono la conferma de… -