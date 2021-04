Quel mondo piatto che si può tradire senza però dimenticarlo mai (Di giovedì 29 aprile 2021) Forse la spiegazione più immediata del perché la pianura sia così capace di produrre un numero considerevole di eccentrici e di bizzarri è data proprio dalla sua conformazione. La pianura è sicuramente un mondo, ma è anche l’unico mondo a noi noto realmente piatto. Pianura di Marco Belpoliti (Einaudi, pp. 296, euro 19,50) è al tempo stesso un lungo flashback autobiografico, ma anche la premessa di un futuro possibile sempre a portata di mano, al punto dal divenire subito presente. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 aprile 2021) Forse la spiegazione più immediata del perché la pianura sia così capace di produrre un numero considerevole di eccentrici e di bizzarri è data proprio dalla sua conformazione. La pianura è sicuramente un, ma è anche l’unicoa noi noto realmente. Pianura di Marco Belpoliti (Einaudi, pp. 296, euro 19,50) è al tempo stesso un lungo flashback autobiografico, ma anche la premessa di un futuro possibile sempre a portata di mano, al punto dal divenire subito presente. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

