Quel documentario che mortifica Regeni e l’imperdonabile ingenuità dell’ex ministra Trenta

(Di giovedì 29 aprile 2021) “Sono stata vittima di un raggiro: mi ha contatto un giornalista che si è presentato come di Al Arabiya in Italia ed è venuto, con due operatori, in un’università. Si sono presentati con una mail”. Così si scusa l’exdella Difesa Elisabettadopo la notizia della diffusione di un pessimo e infamantesu Giulio, uscito come bomba a orologeria, poche ore prima dell’inizio dell’udienza preliminare – fissata per questa mattina – che vede coinvolti 007 egiziani nel sequestro e nell’omicidio del ricercatore di Fiumicello. La notizia è questa: il, se così lo si può definire, dal titolo “The Story of” porta avanti – con errori grossolani – insinuazioni e depistaggi sulla figura del ricercatore di Fiumicello torturato e assassinato al Cairo ...