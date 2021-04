Quattro milioni Corona virus | Italia | 438709 attualmente positivi a test -4062 in un giorno con 120544 decessi 288 e 3449955 guariti 18088 Totale di 4009208 casi 14320 Dati della protezione civile | effettuati 330075 tamponi

Advertising

NoiNotizie : Quattro milioni. #coronavirus: #Italia, 438709 attualmente positivi a test (-4062 in un giorno) con 120544 decessi… - accounttovote3 : siamo sotto di quattro milioni di voti ed è solo perché moltx si sono fermatx quindi riprendiamoci e continuiamo a… - ffearlxss : siamo sotto di circa quattro milioni di voti piango se avete bisogno di cinquanta follower passate in dm e cercher… - _ABHQ_ : RT @accounttovote3: siamo quasi a quattro milioni di voti di differenza e così sarà solo impossibile recuperare visto che moltx si sono arr… - louika91 : RT @accounttovote3: siamo quasi a quattro milioni di voti di differenza e così sarà solo impossibile recuperare visto che moltx si sono arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro milioni

Noi Notizie

Ma non è finita qui: ora si potrà anche scegliere di fissare in altoplaylist, album o ... aumentano i prezzi ma anche gli abbonati: 158di utenti premium 40 28 Aprile 2021Superanoi casi in Italia dall'inizio dell'epidemia: sono 4.009.208. In Lombardia sono 2.306 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. In Campania 1.986 nuovi contagi e 33 morti Sono 1.986 ...L’Italia ha superato i quattro milioni di contagiati ufficiali ed è a quota 120.544 morti dal 20 febbraio 2020. Lieve aumento per le percentuali di tamponi positivi. Continuano a diminuire i ...Cambio alla guida della Direzione regionale dei Musei della Sardegna. Bruno Billeci a fine aprile conclude il suo mandato. (ANSA) ...