Qualificazioni Mondiali femminili 2023: Italia in prima fascia (Di giovedì 29 aprile 2021) Nazionale femminile, domani le Qualificazioni al Mondiale 2023. Le azzurre sono in prima fascia Venerdì, alle 13.30, si terranno i sorteggi delle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Le partite di qualificazione inizieranno nel settembre 2021 e termineranno esattamente un anno dopo. Gli spareggi sono in programma nell’ottobre 2022. Accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le prime classificate dei nove gironi: le seconde nove classificate si affronteranno nei play off. La nazionale femminile azzurra è in prima fascia. Le fasce del sorteggio fascia 1: Paesi Bassi, Germania, Inghilterra, Francia, Svezia, Spagna, Norvegia, Italia, Danimarca;fascia 2: Belgio, Svizzera, Austria, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Nazionale femminile, domani leal Mondiale. Le azzurre sono inVenerdì, alle 13.30, si terranno i sorteggi delleai. Le partite di qualificazione inizieranno nel settembre 2021 e termineranno esattamente un anno dopo. Gli spareggi sono in programma nell’ottobre 2022. Accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le prime classificate dei nove gironi: le seconde nove classificate si affronteranno nei play off. La nazionale femminile azzurra è in. Le fasce del sorteggio1: Paesi Bassi, Germania, Inghilterra, Francia, Svezia, Spagna, Norvegia,, Danimarca;2: Belgio, Svizzera, Austria, ...

Advertising

junews24com : Nazionale femminile, domani le qualificazioni al Mondiale 2023. Azzurre in prima fascia - - zazoomblog : Calcio femminile sorteggio qualificazioni Mondiali 2023: Italia in prima fascia - #Calcio #femminile #sorteggio… - sportface2016 : #Calcio femminile, domani il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2023: #Italia di Milena #Bartolini in prima… - TicinoGazzetta : Qualificazioni ai Mondiali 2023: Svizzera in seconda fascia - Dondolino72 : RT @GiocoPulito: 27 Aprile 1993 L'aereo su cui viaggiava la #Nazionale dello #Zambia si inabissò nell’Oceano Atlantico, mentre era diretta… -