Quali prospettive per le infrastrutture strategiche di mobilità italiane

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 aprile 2021) Questa sera il web talk di “rilanciare il potenziale dell’Italia” ” organizzato da Task Force Italia, guidata da Valerio De Luca, in partnership con l’Accademia internazionale per lo Sviluppo economico e sociale (Aises), Universal trust e Global investors alliance si focalizzerà sul tema del settore aereo e sulle modalità per gestire le profonde crisi di redditività e di liquidità, causate dal Covid, che probabilmente non saranno più affrontabili con gli ordinari mezzi regolamentari e di mercato. Si discuteranno gli aspetti di ripresa e salvataggio a fronte della cosiddetta “twin digital, green acceleration” al centro del recovery fund e le possibili opportunità per rendere più efficace ed efficiente la gestione del settore. Il settore del trasporto aereo incide per circa il 4% sul Pil, ed è possibile sommare un ulteriore 13% se si considera l’indotto del turismo. Si stima che per ogni ...