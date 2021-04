Puglia, sequestrato ingente arsenale da guerra nascosto in una masseria (Di giovedì 29 aprile 2021) commenta Un arsenale da guerra, composto da 65 fucili mitragliatori d'assalto, 33 fucili (tra cui carabine di precisione), 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, circa 300 detonatori e 10 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 aprile 2021) commenta Unda, composto da 65 fucili mitragliatori d'assalto, 33 fucili (tra cui carabine di precisione), 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, circa 300 detonatori e 10 ...

Advertising

Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Arsenale sequestrato:pm,il più ingente ritrovamento di armi. #ANSA - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Puglia, sequestrato ingente arsenale da guerra nascosto in una masseria #lecce - AnsaPuglia : Arsenale sequestrato:pm,il più ingente ritrovamento di armi. #ANSA - emanuelmme1 : RT @MediasetTgcom24: Puglia, sequestrato ingente arsenale da guerra nascosto in una masseria #lecce - MediasetTgcom24 : Puglia, sequestrato ingente arsenale da guerra nascosto in una masseria #lecce -