Puglia in giallo e Sardegna arancione: novità colori da lunedì 3 maggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Alle 15 regioni già passate in fascia gialla il 26 aprile si aggiungerà quasi certamente la Puglia, che dal prossimo lunedì 3 maggio potrebbe entrare nella zona con le restrizioni più blande. La Sardegna dovrebbe uscire dal rosso. In bilico invece la Val D’Aosta. Domani (venerdì 30) si terrà la consueta cabina di regia per stabilire i nuovi colori delle regioni. Si sa che i dati dei contagi covid e l’indice Rt è in lieve discesa, soprattutto nelle fasce gialle. Cosa che potrebbe portare al cambio di colore in Puglia e Sardegna. E Le restanti regioni sarebbero quindi confermate gialle. Ricordiamo che in fascia gialla le nuove regole vedono ristoranti e bar aperti a pranzo e cena con tavoli all’aperto; ingresso consentito in cinema, teatri e musei sia pure con capienza ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 29 aprile 2021) Alle 15 regioni già passate in fascia gialla il 26 aprile si aggiungerà quasi certamente la, che dal prossimopotrebbe entrare nella zona con le restrizioni più blande. Ladovrebbe uscire dal rosso. In bilico invece la Val D’Aosta. Domani (venerdì 30) si terrà la consueta cabina di regia per stabilire i nuovidelle regioni. Si sa che i dati dei contagi covid e l’indice Rt è in lieve discesa, soprattutto nelle fasce gialle. Cosa che potrebbe portare al cambio di colore in. E Le restanti regioni sarebbero quindi confermate gialle. Ricordiamo che in fascia gialla le nuove regole vedono ristoranti e bar aperti a pranzo e cena con tavoli all’aperto; ingresso consentito in cinema, teatri e musei sia pure con capienza ...

