Pubblico per finale Coppa Italia Juventus - Atalanta: ok dal Governo (Di giovedì 29 aprile 2021) Reggio Emilia, 29 aprile 2021 - La finale di Coppa Italia in programma il prossimo 19 maggio fra Juventus e Atalanta segnerà il ritorno del Pubblico in uno stadio, a circa sette mesi dall'ultima volta. Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Reggio Emilia, 29 aprile 2021 - Ladiin programma il prossimo 19 maggio frasegnerà il ritorno delin uno stadio, a circa sette mesi dall'ultima volta.

Ultime Notizie dalla rete : Pubblico per Covid, Costa: finale Coppa Italia Atalanta - Juventus con i tifosi 'La finale di Coppa Italia, Atalanta - Juventus, prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Sassuolo, sarà aperta al pubblico. Dopo essermi confrontato con il ministro Roberto Speranza, confermo la disponibilità del governo ad aprire lo stadio ai tifosi ...

