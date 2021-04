Pubblico agli Internazionali d’Italia, Costa: “Ragionamenti in corso” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ci sarà un’apertura al Pubblico sicuramente anche per la finale degli Internazionali di tennis a Roma per il 16 maggio, dovremo stabilire una percentuale“. Queste le parole in collegamento con Sky Sport, del sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa. Poi ancora: “Per le semifinali e le partite precedenti è un ragionamento in corso, stiamo valutando con il Cts e se ci saranno le condizioni saremo ben contenti di dare questa opportunità. Sarebbe un segnale importante verso la normalità”, ha aggiunto Costa. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ci sarà un’apertura alsicuramente anche per la finale deglidi tennis a Roma per il 16 maggio, dovremo stabilire una percentuale“. Queste le parole in collegamento con Sky Sport, del sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea. Poi ancora: “Per le semifinali e le partite precedenti è un ragionamento in, stiamo valutando con il Cts e se ci saranno le condizioni saremo ben contenti di dare questa opportunità. Sarebbe un segnale importante verso la normalità”, ha aggiunto. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Pubblico agli Musei di Magione. Un mese ad ingesso gratuito per la riapertura ... Museo della Pesca e Torre dei Lambardi, che riaprono al pubblico il primo maggio. In occasione ... I visitatori, su prenotazione, avranno accesso contingentato agli spazi, dovranno indossare la ...

Italia, via al countdown verso gli Europei ... era la possibilità che almeno il 25% della capienza dello Stadio Olimpico fosse aperto al pubblico. il percorso netto nelle qualificazioni agli Europei, con 10 vittorie in altrettante gare del ...

Pubblico agli Internazionali, Binaghi è fiducioso: "Mi aspetto buone notizie presto" La Gazzetta dello Sport

Finale di Coppa Italia: al Mapei Stadium ci sarà il pubblico già il 19 maggio Tornerà a vedersi il pubblico al Mapei Stadium per Juventus-Atalanta, finale di Coppa Italia prevista per il prossimo 19 maggio. A dichiararlo è stato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute del Gov ...

