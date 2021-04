PSG, svolta per Draxler: rinnovo a un passo. Le ultime (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain potrebbe rinnovare il contratto di Julian Draxler: il trequartista tedesco è in scadenza a giugno Julian Draxler potrebbe restare al Paris Saint-Germain nonostante le voci di addio che si rincorrono da diverse settimane. Come riportato da L’Equipe, il club parigino ha deciso di rinnovare il contratto del trequartista tedesco, in scadenza al termine della stagione. Ora Draxler dovrà decidere se firmare fino al 2022 oppure cambiare aria, in virtù anche delle numerose offerte pervenute in questo periodo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain potrebbe rinnovare il contratto di Julian: il trequartista tedesco è in scadenza a giugno Julianpotrebbe restare al Paris Saint-Germain nonostante le voci di addio che si rincorrono da diverse settimane. Come riportato da L’Equipe, il club parigino ha deciso di rinnovare il contratto del trequartista tedesco, in scadenza al termine della stagione. Oradovrà decidere se firmare fino al 2022 oppure cambiare aria, in virtù anche delle numerose offerte pervenute in questo periodo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

