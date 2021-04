PSG-Manchester City | Gallagher scatenato durante il match | Neymar e Guardiola presi di mira

(Di giovedì 29 aprile 2021) Liamha giocato la sua personale semifinale di Champions League a colpi di tweet. L’ex frontman degli Oasis, tifosissimo del, se l’è presa in particolare conla super sfida con il Paris Saint Germain, accusandolo di essere un vero simulatore. Non solo,si è persino spazientito conper non dare spazio a Sergio Aguero, ormai ai margini del progetto tecnico. Dopo un primo tempo deludente i Citizens hanno rimontando vincendo 2-1 al Parco dei Principi e risollevando l’umore del cantante.is an embarrassing little cunt — Liam(@liam) April 28, 2021 Send that dirty diving cunt off— Liam ...

