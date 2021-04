Psg-City 1-2 | Guardiola vede finale di Champions

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) – Il Manchestervince 2-1 in casa del Psg nell’andata della seconda semidiLeague e ipoteca la qualificazione alla. I citizens vanno sotto nel primo tempo, ma ribaltano il match nella ripresa. I campioni di Francia partono col piede sull’acceleratore e sfondano al 15?: corner di Di Maria, colpo di testa di Marquinhos e 1-0. Il Psg insiste, non concede respiro ai rivali e crea occasioni. La formazione di Pochettino meriterebbe un vantaggio più ampio, ma va al riposo con un solo gol all’attivo. In avvio di ripresa, i transalpini sprecano l’ennesima chance per il raddoppio e l’occasione sciupata da Verratti segna la svolta. Ilpareggia al 64? con De Bruyne, che fa centro beffano Navas con un tiro-cross. Passano 7 minuti e Mahrez su punizione firma il ...

GoalItalia : Prima del Qatar, prima di Abu Dhabi... Le squadre di PSG e Manchester City nell'ultima stagione pre-sceicchi ???? - SquawkaNews : PSG 1-0 Man City HT: ?? Marquinhos ??? Di Maria Mauricio Pochettino’s side lead at the break. #UCL - SpheraSports : FT: PSG 1-2 Manchester City - bellhara : RT @YoMatiasPinto: PSG ????1 x 2 ???? Manchester City - datoakd_ : @Encuesta5Futbol Psg 1 - Manchester City 0 Chelsea 0 - Real Madrid 2 -

Guarda gli highlights della semifinale d'andata. Ilspreca, viene rimontato e resta in 10...Fabio Capello che ha commentato cosi la partita di Kylian Mbappé e Neymar contro il Manchester... Guardiola ribalta ilcon Mahrez e De Bruyne:battuto in casadi Paolo Franci Il suicidio del Psg va in scena in sette minuti. Prima il gollonzo di De Bruyne con l’incredibile errore di Keylor Navas su cross innocuo del capitano dei Citizens. Poi il bis di Mahre ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Non basta metà gara dominata al Psg per indirizzare la semifinale di Champions League. Anzi, al Parco dei Principi è il Manchester City a far festa, vittorioso in rimont ...