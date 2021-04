PSG-City 1-2 | analisi e commento della gara

(Di giovedì 29 aprile 2021) PSG-1-2, questo il risultato alla fine dei novanta minuti regolamentari. La formazione inglese espugna il Parco dei Principi grazie alla reti di De Bruyne e Mahrez nella ripresa. Tanto rammarico per il club francese che dovrà giocarsi la qualificazione a Manchester tra meno di sette giorni. PSG-: scontro tra i due club più ricchi d’Europa PSG-1-2: risultato giusto? La prima frazione diè stata ampiamente controllata e dominata dalla formazione francese. Pochettino ha incentrato lasul pressing costante sui portatori di palla del Manchester. La forte pressione dei giocatori del PSG, ha impedito aldi ragionare e trovare lo spazio necessario per imbucare in area avversaria. Area avversaria che nel primo tempo è sembrato solo un ...

