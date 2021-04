PS5 ha registrato forti vendite in Europa a marzo Grande successo in Italia | Spagna e Francia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Gli ultimi dati finanziari condivisi da Sony hanno svelato che PS5 ha venduto finora 7,8 milioni di unità, nonostante i vari problemi di scorte che ancora rendono la console quasi introvabile. Ora, attraverso l'account Twitter di Games Industry, apprendiamo quale informazione in più sulle performance di PS5 in territorio europeo. Stando alle classifiche EMEAA, scopriamo che il mercato hardware sta andando piuttosto bene. In tutti i mercati europei e in Australia, sono state vendute 554.504 macchine da gioco (comprese le console retrò e Oculus Quest 2), con un aumento del 17% rispetto allo scorso anno. La ragione principale è da attribuire a PlayStation 5, che è risultata la console numero 1 del mese die ha vistomoltoin. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 registrato

L'occasione è servita anche a diffondere gli incredibili numeri di vendita di, che nonostante ... che hauna cifra di 14.8 milioni di console distribuite. L'ostacolo maggiore resta ...In generale è stato un anno molto positivo per Microsoft, che ha ancheun profitto ... un problema che, sebbene non risulti particolarmente grave come in casa, sta creando problemi anche ...Gli ultimi dati finanziari condivisi da Sony hanno svelato che PS5 ha venduto finora 7,8 milioni di unità, nonostante i vari problemi di scorte che ancora rendono la console quasi introvabile. Ora, at ...Il problema della scarsa reperibilità di PS5 sul mercato forse potrebbe essere risolta da Sony in modo originale: modificandone il design.