Professionali nel gestire la pandemia: tre Cavalieri della Repubblica all’ASST Bergamo Ovest (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci sono anche due infermiere del Pronto soccorso di Romano di Lombardia, Giuseppina Monaca e Valentina Cortinovis, oltre che Paolo Luigi Colombelli, Direttore della UOC di Medicina Generale dell’Ospedale di Treviglio – Caravaggio, tra i nuovi Cavalieri della Repubblica, prestigiosa onorificenza al Merito della Repubblica Italiana assegnata dal Presidente Sergio Mattarella. I tre professionisti erano stati segnalati al Prefetto di Bergamo, Enrico Ricci, dal Direttore Generale dell’ASST, Peter Assembergs, nel mese di luglio in quanto particolarmente rappresentativi della lotta al Coronavirus. Le due infermiere, Giuseppina Monaca e Valentina Cortinovis avevano meritato la menzione quali operatrici in servizio nelle due équipe il 23 Febbraio 2020, data in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci sono anche due infermiere del Pronto soccorso di Romano di Lombardia, Giuseppina Monaca e Valentina Cortinovis, oltre che Paolo Luigi Colombelli, DirettoreUOC di Medicina Generale dell’Ospedale di Treviglio – Caravaggio, tra i nuovi, prestigiosa onorificenza al MeritoItaliana assegnata dal Presidente Sergio Mattarella. I tre professionisti erano stati segnalati al Prefetto di, Enrico Ricci, dal Direttore Generale dell’ASST, Peter Assembergs, nel mese di luglio in quanto particolarmente rappresentativilotta al Coronavirus. Le due infermiere, Giuseppina Monaca e Valentina Cortinovis avevano meritato la menzione quali operatrici in servizio nelle due équipe il 23 Febbraio 2020, data in ...

