(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Tra risposte evasive e alcune contraddizioni, si è concluso ieri l’esame del collaboratore di giustizia Nicola, figlio primogenito del capo del clan dei Casalesi Francesco “Sandokan”, alche vede imputato alla Corte di Appello di Napoli l’ex sottosegretario all’Economia Nicola, accusato di concorso esterno in camorra. Escusso in controesame dagli avvocati di(Stefano Montone, Agostino De Caro ed Elena Lepre),jr non ha saputo indicare alcun favore che l’ex coordinatore campano di Forza Italia avrebbe fatto al clan dei Casalesi in quasi trent’anni di politica attiva; ha citato l’affaire Eco4, che è poi il “cuore” del, che verte infatti proprio sul controllo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Processo #Cosentino, #Schiavone jr su elezioni 2005: 'Forse ero stato stress quando resi dichiarazioni' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Cosentino

CasertaNews

La famiglia, così come è emerso nel"Stige" della Dda di Catanzaro, attraverso le imprese "F.lli Spadafora S.r.l., "Spadafora Legnami S.r.l., la "Famiglia Spadafora", "governava, in regime ...Secondo quanto è emerso nel"Stige", la famiglia Spadafora, tramite le imprese gestite, gestiva, in regime di monopolio , l'offerta di legname e prodotti derivanti dai tagli boschivi operati ...LONGOBUCCO (COSENZA) – L’inchiesta sul devastante incendio che, nell’estate del 2017, ha devastato i boschi di Longobucco, in Sila, è sfociata con il rinvio a giudizio di cinque persone, messe sotto i ...Cosenza - Beni per oltre 50 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cosenza ha sottoposto a sequestro, nell’ambito di accertamenti economico-patrimoniali delegati dalla Dda ...