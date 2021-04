Primo maggio, rischio nubifragi e grandine: ecco dove (Di giovedì 29 aprile 2021) Sarà un fine settimana malconcio per alcune regioni. L’Italia continua a essere spaccata in due; da una parte il tempo instabile che interessa principalmente il Nord, dall’altra la stabilità offerta dall’anticiclone africano che surriscalda il clima al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dopo un giovedì e venerdì con altre sfuriate temporalesche al Nord, anche il weekend del Primo maggio sembra avere le stesse caratteristiche. La giornata peggiore sarà proprio quella della Festa dei lavoratori quando un’intensa perturbazione impatterà sulle regioni settentrionali provocando un’ondata di temporali con locali grandinate che da Ovest si porteranno verso Est in serata. Le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragio sulla Lombardia. Poche novità anche per domenica 2 ancora rovinata da una passata temporalesca e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) Sarà un fine settimana malconcio per alcune regioni. L’Italia continua a essere spaccata in due; da una parte il tempo instabile che interessa principalmente il Nord, dall’altra la stabilità offerta dall’anticiclone africano che surriscalda il clima al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dopo un giovedì e venerdì con altre sfuriate temporalesche al Nord, anche il weekend delsembra avere le stesse caratteristiche. La giornata peggiore sarà proprio quella della Festa dei lavoratori quando un’intensa perturbazione impatterà sulle regioni settentrionali provocando un’ondata di temporali con locali grandinate che da Ovest si porteranno verso Est in serata. Le precipitazioni potranno assumere carattere dio sulla Lombardia. Poche novità anche per domenica 2 ancora rovinata da una passata temporalesca e ...

