Primo maggio 2021: aperti fino alle 13 supermercati e centri commerciali. Regione fa dietrofront (Di giovedì 29 aprile 2021) Niente chiusura completa, in Toscana, per supermercati e centri commerciali sabato Primo maggio 2021. A tarda sera di oggi, 29 aprile, è arrivato il parziale dietrofront del presidente, Eugenio Giani: le grandi strutture di vendita rimarranno chiuse soltanto dopo le 13. La mattina potranno restare aperti. E aperti, come già annunciato, saranno i mercati rionali L'articolo proviene da Firenze Post.

