Preghiera a San Luigi Maria Grignion de Montfort | il “vero devoto” a Maria

(Di giovedì 29 aprile 2021) Chiedere l’intercessione di chi ci ha dato un esempio di santità è un modo per avvicinarci a Dio e a, proprio come fece questo Santo. Sande(31 gennaio 1673,-sur-Meu, Francia – 28 aprile 1716, St. Laurent-sur-Sèvre) è un sacerdote francese. L’apostolato Ha promosso la vera devozione alla Vergine L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Pontifex_it : San Giuseppe rappresenta un’icona esemplare dell’accoglienza dei progetti di Dio. Possa egli aiutare tutti, sopratt… - San_Camillo : RT @vaticannews_it: #preghiamoinsieme Sono stati resi noti i 30 #Santuari protagonisti in ogni angolo del mondo della preghiera di maggio.… - arsvitaest : Cagnaccio di San Pietro (1897 - 1946), Preghiera, 1932 - francescafiloc2 : RT @Pontifex_it: San Giuseppe rappresenta un’icona esemplare dell’accoglienza dei progetti di Dio. Possa egli aiutare tutti, soprattutto i… - MorganilRamingo : Preghiera a San Benedetto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera San

Avvenire

Proprio come insegnaGiuseppe". Uno speciale spazio del è lasciato alla Festa della Mamma, che ... ogni giorno, unadell'Ave Maria pensando proprio alla vostra mamma". Le pagine della ...La religiosa senese si raccolse in, chiedendo che il male cessasse e l'epidemia ...in processione per tutta la città fermandosi nelle chiese nelle quali era a lei dedicato un altare come...Mentre il 25 aprile, nella parrocchia di San Francesco di Paola a Corigliano centro, si è vissuto, prima un momento di preghiera con l'accensione della lampada votiva e la consegna delle chiavi della ...Sabato, a Montefalco, l’inaugurazione della struttura, realizzata dalla Caritas di Spoleto, per rispondere alla crescente emergenza sociale ...