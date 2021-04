Positivo al Covid in giro senza mascherina: denunciato (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEra Positivo al Covid-19 ma andava in giro senza mascherina a Somma Vesuviana (Napoli). Un uomo di 81 anni è stato denunciato dai vigili urbani per aver violato le norme sull’ isolamento, mentre le autorità sanitarie sono state costrette a chiudere il salone di un barbiere dove l’anziano si era recato per farsi radere la barba e tagliare i capelli. L’ 81enne aveva anche cercato di entrare in una macelleria senza mascherina, ma il gestore si è rifiutato di farlo entrare, chiudendo l’ingresso. Sono stati gli stessi parenti a segnalare il comportamento scorretto dell’uomo, vedovo da qualche anno, che invece di restare a casa si aggirava per le strade di Somma Vesuviana senza rispettare le norme sanitarie che ne ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEraal-19 ma andava ina Somma Vesuviana (Napoli). Un uomo di 81 anni è statodai vigili urbani per aver violato le norme sull’ isolamento, mentre le autorità sanitarie sono state costrette a chiudere il salone di un barbiere dove l’anziano si era recato per farsi radere la barba e tagliare i capelli. L’ 81enne aveva anche cercato di entrare in una macelleria, ma il gestore si è rifiutato di farlo entrare, chiudendo l’ingresso. Sono stati gli stessi parenti a segnalare il comportamento scorretto dell’uomo, vedovo da qualche anno, che invece di restare a casa si aggirava per le strade di Somma Vesuvianarispettare le norme sanitarie che ne ...

