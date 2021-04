Porto di Taranto, cade mentre carica pala eolica: muore operaio 49enne (Di giovedì 29 aprile 2021) Taranto - In un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio sulla parte pubblica (non in uso al Siderurgico) del quarto sporgente del Porto di Taranto, è morto Natalino Albano, un operaio di 49 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 aprile 2021)- In un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio sulla parte pubblica (non in uso al Siderurgico) del quarto sporgente deldi, è morto Natalino Albano, undi 49 ...

Ultime Notizie dalla rete : Porto Taranto Taranto, incidente al porto: morto dipendente Peyrani Sud/ Caduta fatale su banchina Tragico incidente sul lavoro oggi al porto di Taranto dove un uomo nel pomeriggio ha perso la vita. A darne notizia è l'edizione online di Quotidiano di Puglia secondo il quale la vittima sarebbe un dipendente dell'impresa Peyrani Sud , ...

Porto di Taranto, cade mentre carica pala eolica: muore operaio 49enne TARANTO - In un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio sulla parte pubblica (non in uso al Siderurgico) del quarto sporgente del porto di Taranto, è morto Natalino Albano, un operaio di 49 anni dell'azienda Peyrani Sud. L'operaio era impegnato nelle operazioni di carico su una nave di pale eoliche prodotte dall'azienda Vestas ...

Porto, dal 1 luglio al via operatività ferroviaria Corriere di Taranto

Taranto, muore gruista in un incidente sul lavoro al porto L'operaio era impegnato nelle operazioni di carico su una nave di pale eoliche quando si sarebbe sganciata parte dell'imbracatura.

