Pontina, presentato il nuovo piano di riqualificazione e potenziamento: ecco tutti i dettagli (Di giovedì 29 aprile 2021) Si è concluso poco fa l'evento on line di Anas e Regione Lazio sul "piano di potenziamento e riqualificazione della Pontina". Nel corso dell'evento sono stati annunciati importanti cambiamenti per la SS148. Tra questi i principali sono: – monitoraggio e predisposizione di maggiori controlli stradali, per gli automobilisti in generale, e in particolare per gli autisti di mezzi pesanti. – sostituzione e modernizzazione di spartitraffico e guard rail. – rifacimento della segnaletica stradale. – manutenzione e modernizzazione delle opere architettoniche come sovrappassi, ponti e viadotti. – potenziamento dell'illuminazione stradale. – manutenzione del verde. – rifacimento del manto stradale, specialmente nei punti critici. L'intervento del Presidente della Provincia di Latina Il primo a prendere la parola ...

