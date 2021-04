Politano toglie il posto a Lozano e sogna la Nazionale

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 aprile 2021) Dall’inizio della stagione fino allo scorso 13 febbraio, quando la Juventus veniva battuta 1-0 al Maradona, Hirvingera stato senza dubbio il miglior giocatore del Napoli. Indicativo il più immediato dei dati: il messicano aveva segnato 13 reti in tutte le competizioni, che lo rendevano il miglior marcatore della squadra. Era stato lui il deus ex machina nell’inverno complicato dalla contemporanea assenza di Mertens e Osimhen. La gioia di quella vittoria venne in parte ridimensionata dall’infortunio muscolare di, che peraltro era rimasto in campo praticamente fino al termine della partita, forse anche aggravando il suo problema fisico. Il Napoli per oltre un mese ha dovuto fare a meno di lui. Sembrava essere auspicabile un impiego misurato prima della sosta di marzo, ma Gattuso ha preferito preservarlo e mandarlo in campo contro la Roma ...