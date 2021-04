Pokémon – Il Magazine Ufficiale in edicola da giovedì 29 aprile

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nel 1996, tanti piccoli mostriciattoli colorati facevano per la prima volta la loro comparsa in un videogioco, per poi conquistare nel corso degli anni il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Per questo, in occasione del 25° anniversario del fenomeno, da29, grazie a Paninis, arriva in– Il, la prima rivistadedicata al fantastico mondo di Pikachu, Ash e dei loro amici! All’interno di ogni numero, tanti giochi che vedono protagonisti ipiù amati, da Sobble a Charmander, divertenti quiz e curiosità per gli appassionati della serie animata e dei videogiochi, con schede sui personaggi, storie da leggere tratte direttamente ...