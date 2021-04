PNRR, oggi pomeriggio di nuovo in Consiglio dei Ministri per il via libera finale (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tornerà in Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio alle 16.30 per il via libera definitivo prima del suo invio a Bruxelles per essere valutato dalla Commissione europea. In base a quanto è noto al momento, infatti, il CdM che si è svolto in mattinata infatti non ha approvato né il PNRR né il decreto legge sul fondo complementare nazionale da 30 miliardi di euro. La riunione è servita al Ministro dell’Economia Daniele Franco per tornare a illustrare il Piano e al Governo per approvare il decreto legge con la proroga di alcuni termini legislativi, smart working e golden power su tutti. Tra le misure elencate nella nota di convocazione del Consiglio dei Ministri di questa mattina invece non figurano ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tornerà indeialle 16.30 per il viadefinitivo prima del suo invio a Bruxelles per essere valutato dalla Commissione europea. In base a quanto è noto al momento, infatti, il CdM che si è svolto in mattinata infatti non ha approvato né ilné il decreto legge sul fondo complementare nazionale da 30 miliardi di euro. La riunione è servita al Ministro dell’Economia Daniele Franco per tornare a illustrare il Piano e al Governo per approvare il decreto legge con la proroga di alcuni termini legislativi, smart working e golden power su tutti. Tra le misure elencate nella nota di convocazione deldeidi questa mattina invece non figurano ...

Advertising

CottarelliCPI : Con la presentazione del PNRR, concludo oggi, come previsto, la mia partecipazione al gruppo di lavoro creato press… - LauraGaravini : Oggi iniziamo a realizzare l'Italia del futuro. Che per @ItaliaViva è da sempre ecologica. Veloce. Attrattiva per d… - francescoseghez : Nella migliore delle ipotesi il PNRR contribuirà a una crescita dell’occupazione del 3,2% entro il 2026. Circa 780… - sassyagron : RT @helloitsaturn: La mia fiducia nel governo Draghi ha chiuso definitivamente i battenti quest’oggi, che non solo finanzia il 30% in meno… - Lucy20215 : RT @helloitsaturn: La mia fiducia nel governo Draghi ha chiuso definitivamente i battenti quest’oggi, che non solo finanzia il 30% in meno… -