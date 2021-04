Pnrr e giustizia, se i diritti del cittadino diventano teorici: qualcosa di molto discutibile (Di giovedì 29 aprile 2021) Tra le cose discutibili del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che in sigla, a evocare una pernacchia, fa "Pnrr"), c'è un'ipotesi di riforma della giustizia rivolta al buon fine di renderla efficiente e sveltirla. Ma si pretende di raggiungere il fine con mezzi invece non buoni, tutti ispirati al criterio inconfessato di togliere diritti anziché tutelarli meglio. L'esempio della mediazione l'abbiamo fatto su queste pagine l'altro giorno: siccome la giustizia è ingolfata, facciamo che non vai più in tribunale ma da un tizio che ti induce a metterti d'accordo con la controparte. Tu puoi anche non volerne sapere nulla, perché ritieni di avere ragione e vuoi che un giudice lo accerti, ma non ci sono santi: prima ti tocca il pizzo del mediatore. L'idea che uno abbia il sacrosanto diritto di non mediare nulla, e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Tra le cose discutibili del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che in sigla, a evocare una pernacchia, fa ""), c'è un'ipotesi di riforma dellarivolta al buon fine di renderla efficiente e sveltirla. Ma si pretende di raggiungere il fine con mezzi invece non buoni, tutti ispirati al criterio inconfessato di togliereanziché tutelarli meglio. L'esempio della mediazione l'abbiamo fatto su queste pagine l'altro giorno: siccome laè ingolfata, facciamo che non vai più in tribunale ma da un tizio che ti induce a metterti d'accordo con la controparte. Tu puoi anche non volerne sapere nulla, perché ritieni di avere ragione e vuoi che un giudice lo accerti, ma non ci sono santi: prima ti tocca il pizzo del mediatore. L'idea che uno abbia il sacrosanto diritto di non mediare nulla, e di ...

