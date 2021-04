Playoff Eurolega 2020/2021, quarti di finale gara-4: calendario, date, programma, orari e tv (Di giovedì 29 aprile 2021) Il programma dei match di gara-4 delle serie di quarti di finale dei Playoff di Eurolega 2020/2021. Dopo la conclusione della serie tra Fenerbahce e CSKA Mosca che ha premiato i russi, restano ancora tre quarti di finale da decidere. Giovedì 29 aprile scendono sul parquet Real Madrid ed Efes Istanbul, mentre venerdì 30 aprile sarà il turno di: Zenit-Barcellona e Bayern Monaco-Olimpia Milano. Di seguito il programma. programma gara-4 GIOVEDÌ 29 APRILE Ore 21.00 – Real Madrid-Efes Instanbul (Eurosport Player) VENERDÌ 30 APRILE Ore 19.00 – Zenit San Pietroburgo-Barcellona (Eurosport Player)Ore 20.45 – Bayern Monaco-Olimpia Milano (Eurosport Player) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Ildei match di-4 delle serie didideidi. Dopo la conclusione della serie tra Fenerbahce e CSKA Mosca che ha premiato i russi, restano ancora tredida decidere. Giovedì 29 aprile scendono sul parquet Real Madrid ed Efes Istanbul, mentre venerdì 30 aprile sarà il turno di: Zenit-Barcellona e Bayern Monaco-Olimpia Milano. Di seguito il-4 GIOVEDÌ 29 APRILE Ore 21.00 – Real Madrid-Efes Instanbul (Eurosport Player) VENERDÌ 30 APRILE Ore 19.00 – Zenit San Pietroburgo-Barcellona (Eurosport Player)Ore 20.45 – Bayern Monaco-Olimpia Milano (Eurosport Player) SportFace.

Advertising

GruwFrequency : RT @parallelecinico: L'anno in cui Phoenix fece i playoff l'ultima volta Chris Paul giocava agli Hornets Curry era un rookie Il leader dei… - ilDeriu : RT @D_Forty: Perchè (NBAers a parte), non sono adeguati al livello di un playoff Eurolega? - D_Forty : Perchè (NBAers a parte), non sono adeguati al livello di un playoff Eurolega? - marcosenza : RT @parallelecinico: L'anno in cui Phoenix fece i playoff l'ultima volta Chris Paul giocava agli Hornets Curry era un rookie Il leader dei… - AirForgi1 : ??Stasera sarò ospite in live sulla pagina Facebook @eurodevotion per una mezz'ora dove parleremo ovviamente dei pla… -