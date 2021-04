Pitti Immagine: eventi di nuovo in presenza da giugno (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli eventi di Pitti Immagine tornano in presenza. L’azienda fiorentina, dopo l’approvazione del decreto legge Covid sulla ripartenza delle fiere, ha deciso di rivedere il suo calendario, introducendo nuovamente iniziative fisiche dal 15 giugno. Il primo appuntamento sarà quello con Pitti Filati dal 28 al 30 giugno. Si tratta di un evento all’insegna della creatività Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Gliditornano in. L’azienda fiorentina, dopo l’approvazione del decreto legge Covid sulla ripartenza delle fiere, ha deciso di rivedere il suo calendario, introducendo nuovamente iniziative fisiche dal 15. Il primo appuntamento sarà quello conFilati dal 28 al 30. Si tratta di un evento all’insegna della creatività

Advertising

LaSpola1 : Calendario invertito rispetto alle abitudini ma tutti i saloni in presenza: sarà #PittiFilati, dal 28 al 30 giugno,… - parisbynightand : Pitti Immagine Uomo enregistre une hausse substantielle de son trafic ! - Paginetessili1 : Le date dei saloni estivi 2021 di Pitti Immagine in formato fisico - - Travagliato : RT @sole24ore: Le fiere di Pitti Immagine in presenza a partire da fine giugno, dopo le sfilate di Milano - sole24ore : Le fiere di Pitti Immagine in presenza a partire da fine giugno, dopo le sfilate di Milano -