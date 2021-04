Pistola per minacciare direttore amministrativo, avvocato e grafologa: condannata una 61enne (Di giovedì 29 aprile 2021) TOLENTINO - Minacciò una grafologa di Tolentino, un avvocato e un direttore amministrativo, facendo recapitare a casa di ciascuno una Pistola . condannata a sei mesi di reclusione una 61enne di Visso. ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 29 aprile 2021) TOLENTINO - Minacciò unadi Tolentino, une un, facendo recapitare a casa di ciascuno unaa sei mesi di reclusione unadi Visso. ...

Ultime Notizie dalla rete : Pistola per Pistola per minacciare direttore amministrativo, avvocato e grafologa: condannata una 61enne ... un avvocato e un direttore amministrativo, facendo recapitare a casa di ciascuno una pistola . ... 10 mesi di reclusione, Ndr), per cui l'imputata dovrà svolgere per un mese lavori di pubblica utilità ...

