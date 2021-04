Pio e Amedeo: “Domani a Felicissima sera elencheremo tutte le parole che non si possono più dire in tv, quelle bandite: neg*o, froc*o, tutte” (Di giovedì 29 aprile 2021) Pio e Amedeo hanno fatto un bilancio dei primi due appuntamenti di Felicissima sera per Libero Quotidiano. Un’intervista quella ai due showman, in vista dell’ultimo appuntamento di Domani 30 aprile, che ha fatto piuttosto discutere e storcere il naso. Pio D’Antini e Amedeo Grieco hanno fatto di recente il loro esordio nelle vesti di conduttori del nuovo format stile varietà, in prima serata su Italia Uno. Una conquista per i due pugliesi, che hanno rilasciato qualche anticipazione in merito alla chiusura del programma che sta facendo molto discutere il web: Nel fare il nostro show avevamo paura di non essere capiti. Oggi se apri una parentesi deve essere “graffa”, perché se dici “tonda” ti accusano di body shaming. Siamo andati dritti e ora ci schiantiamo definitivamente. ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Pio ehanno fatto un bilancio dei primi due appuntamenti diper Libero Quotidiano. Un’intervista quella ai due showman, in vista dell’ultimo appuntamento di30 aprile, che ha fatto piuttosto discutere e storcere il naso. Pio D’Antini eGrieco hanno fatto di recente il loro esordio nelle vesti di conduttori del nuovo format stile varietà, in primata su Italia Uno. Una conquista per i due pugliesi, che hanno rilasciato qualche anticipazione in merito alla chiusura del programma che sta facendo molto discutere il web: Nel fare il nostro show avevamo paura di non essere capiti. Oggi se apri una parentesi deve essere “graffa”, perché se dici “tonda” ti accusano di body shaming. Siamo andati dritti e ora ci schiantiamo definitivamente. ...

Advertising

FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - IlContiAndrea : Per la prima volta un Achille Lauro intimorito. Solo Pio e Amedeo potevano riuscirci #FelicissimaSera - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - fraversion : a me Pio e Amedeo fanno pure ridere e il politicamente corretto non mi piace. Ma se uno sconosciuto mi dà del FROCI… - lorenzo60833262 : RT @BITCHYFit: Quindi Pio e Amedeo (uomini, bianchi, etero, cisgender, cattolici) che per sdoganare il politicamente corretto decidono di i… -