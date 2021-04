Pio e Amedeo | «Ci avevano chiesto di condurre Lol ma non potevamo» E sul politicamente corretto | «A Felicissima Sera elencheremo le parole bandite | da negr0 a froci0»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Pio eSe solo avessero potuto avrebbero avuto il monopolio della primavera comica e catodica. Stando alle loro, Pio e, artefici del successo di, hanno rifiutato la conduzione di Lol – Chi Ride è Fuori, rivelazione di Amazon Prime Video. A Libero, il duo comico ha dichiarato: “Ti diamo lo scoop: cidi condurlo ma non. Come concorrenti non accetteremmo: è un format bellissimo ma pur sempre un format. Ormai abbiamo troppa ‘libertà’, sarebbe un passo indietro. Comunque qualcuno è stato bravissimo, altri un po’ meno”. Con buona pace di Fedez, conduttore “sostituto” insieme a Mara Maionchi, ma anche dei colleghi comici concorrenti. Pio esu Paolo Bonolis e il ...