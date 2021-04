Pescara, tre calciatori tornano negativi al Covid-19: possibile convocazione per la sfida con il Cosenza (Di giovedì 29 aprile 2021) the ad id=”445341? Il Pescara versa in una situazione di classifica quasi disperata e, nel match contro il Cosenza di sabato valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B, si giocherà le ultime speranze di salvezza. I biancazzurri, in vista della cruciale sfida del Marulla, recuperano tre dei sei calciatori risultati positivi al Covid-19 nelle scorse settimane, poiché la stessa società ha comunicato la loro guarigione. Nel pomeriggio gli stessi giocatori saranno valutati per una eventuale convocazione per la trasferta contro il calabresi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) the ad id=”445341? Ilversa in una situazione di classifica quasi disperata e, nel match contro ildi sabato valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B, si giocherà le ultime speranze di salvezza. I biancazzurri, in vista della crucialedel Marulla, recuperano tre dei seirisultati positivi al-19 nelle scorse settimane, poiché la stessa società ha comunicato la loro guarigione. Nel pomeriggio gli stessi giocatori saranno valutati per una eventualeper la trasferta contro il calabresi. SportFace.

