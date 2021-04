Pereira della Lazio | “Oggi siamo tutti dello United | giusto?”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Andreascentrocampista classe ’96, attualmente in prestito alladal Manchester, ha riscaldato la sfida di questa sera di Old Trafford, tra la Roma e i Red Devils, incitando la squadra di cui è cartellinato, ma ha anche provocato gli odiati cugini capitolini.ha infatti pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con la maglia Manchester, avversarioRoma in Europa League, scrivendo inoltre: “?”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas(@andreas) Foto: TwitterL'articolo ...

