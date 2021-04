Perché la dieta mediterannea è la più sostenibile per il pianeta

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 aprile 2021) È stata eletta in questi giorni la migliore al mondo dal Best diet ranking 2021 della testata statunitense U.S. News & World Report, nota a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori. Dieci anni fa l’Unesco l’ha riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità. Stiamo parlando della nostra, quella, considerata la più sana dal punto di vista nutrizionale ma anche da quello della sostenibilità. È possibile definirla sanaprevede un elevato consumo di verdura, legumi, frutta fresca e secca, olio d’oliva e cereali. Un moderato consumo di pesce e prodotti caseari (specialmente formaggio e yogurt) e un ancora più moderato consumo di carne e dolci. Ma anche ecofriendlydimezza l’uso del suolo e in media il 50% in meno di acqua rispetto ad altre diete. ...