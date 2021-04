Perché il nuovo regolamento europeo contro il terrorismo online rischia di fare più male che bene (Di giovedì 29 aprile 2021) La norma impone alle piattaforme un’ora per rimuovere i contenuti incriminati, ma così facendo apre al pericolo che siano eliminati anche articoli di giornale o ricerche universitarie Hacker viola uno smartphone (Getty Images)Il Parlamento europeo ha adottato formalmente il regolamento contro i contenuti online riconducibili al terrorismo, che impone alle piattaforme digitali di rimuoverli entro un’ora dalla loro segnalazione. La decisione non è stata votata nella plenaria dell’emiciclo, Perché già approvata lo scorso 11 gennaio dalla commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe). Tuttavia, il nuovo regolamento è stato a lungo contestato, sia per le tempistiche imposte, ritenute difficilmente implementabili, sia per i ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) La norma impone alle piattaforme un’ora per rimuovere i contenuti incriminati, ma così facendo apre al pericolo che siano eliminati anche articoli di giornale o ricerche universitarie Hacker viola uno smartphone (Getty Images)Il Parlamentoha adottato formalmente ili contenutiriconducibili al, che impone alle piattaforme digitali di rimuoverli entro un’ora dalla loro segnalazione. La decisione non è stata votata nella plenaria dell’emiciclo,già approvata lo scorso 11 gennaio dalla commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe). Tuttavia, ilè stato a lungo contestato, sia per le tempistiche imposte, ritenute difficilmente implementabili, sia per i ...

