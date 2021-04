Perantoni (M5S): «Sulla prescrizione il Pd è costruttivo, valuteremo la loro proposta» (Di giovedì 29 aprile 2021) «valuteremo con attenzione» è una frase che sugli assi cartesiani del linguaggio politico equivarrebbe a zero. Eppure non è insignificante se a pronunciarla è un deputato 5 stelle a proposito della prescrizione. Più precisamente, un pentastellato di prima linea come Mario Perantoni, presidente di quella commissione Giustizia in cui si consumerà la resa dei conti Sulla norma Bonafede. Anche perché Perantoni riconosce che dietro la modifica della prescrizione ipotizzata negli emendamenti del Pd c’è «sicuramente spirito costruttivo». Un riconoscimento dell’evidentissimo “tatto” tecnico- normativo adoperato dai dem: basti pensare che l’emendamento al ddl penale illustrato due giorni fa da Rossomando, Bazoli e Mirabelli prevede, sì, che anche per i condannati in ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) «con attenzione» è una frase che sugli assi cartesiani del linguaggio politico equivarrebbe a zero. Eppure non è insignificante se a pronunciarla è un deputato 5 stelle a proposito della. Più precisamente, un pentastellato di prima linea come Mario, presidente di quella commissione Giustizia in cui si consumerà la resa dei continorma Bonafede. Anche perchériconosce che dietro la modifica dellaipotizzata negli emendamenti del Pd c’è «sicuramente spirito». Un riconoscimento dell’evidentissimo “tatto” tecnico- normativo adoperato dai dem: basti pensare che l’emendamento al ddl penale illustrato due giorni fa da Rossomando, Bazoli e Mirabelli prevede, sì, che anche per i condannati in ...

