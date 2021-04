Per vaccinare non basta la coscienza (Di giovedì 29 aprile 2021) Non ci sono riusciti il piano Speranza approvato dal Parlamento, le litanie di Arcuri, l’appello alla coscienza di Draghi, né le circolari di Figliuolo, a fermare i raccomandati del vaccino, e così alla fine sono arrivati gli avvisi di garanzia. Per una questione che è tutta politica, tant’è che le priorità vaccinali sono sempre rimaste pure “raccomandazioni” in forza di quello spirito di collaborazione con le regioni, evocato da Speranza, che gli ha impedito – dal piano di De Luca, ai morti spalmati siciliani, ai bambini pugliesi a casa da ottobre – di sostituirsi con l'articolo 120 invocato fino all’ultimo dal buon Miozzo. E così in Puglia mentre solo il 10 per cento degli studenti è in classe si continua a vaccinare per categorie perché, secondo l’assessore Lopalco “l’ordinanza Figliuolo autorizza a vaccinare le comunità”. E chi ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Non ci sono riusciti il piano Speranza approvato dal Parlamento, le litanie di Arcuri, l’appello alladi Draghi, né le circolari di Figliuolo, a fermare i raccomandati del vaccino, e così alla fine sono arrivati gli avvisi di garanzia. Per una questione che è tutta politica, tant’è che le priorità vaccinali sono sempre rimaste pure “raccomandazioni” in forza di quello spirito di collaborazione con le regioni, evocato da Speranza, che gli ha impedito – dal piano di De Luca, ai morti spalmati siciliani, ai bambini pugliesi a casa da ottobre – di sostituirsi con l'articolo 120 invocato fino all’ultimo dal buon Miozzo. E così in Puglia mentre solo il 10 per cento degli studenti è in classe si continua aper categorie perché, secondo l’assessore Lopalco “l’ordinanza Figliuolo autorizza ale comunità”. E chi ...

