Per Tajani Berlusconi ha le carte in regola per fare il Presidente della Repubblica: "Lo dice anche Salvini" (Di giovedì 29 aprile 2021) Chi sarà il successore di Sergio Mattarella al Quirinale? Non si sa, ma quello che in molti temevano potrebbe verificarsi. E cioè che il candidato del centrodestra per salire al Colle, il nome forte di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, sarà Silvio Berlusconi. Avete letto bene: Silvio Berlusconi, l'ottantaquattrenne imprenditore e politico, fondatore di Mediaset, Forza Italia (appunto) ed ex proprietario premiatissimo del Milan (e tante altre cose). A dare questa notizia è stato il vicePresidente del partito del "cavaliere", Antonio Tajani. Lui che è numero uno lì, secondo solo a Berlusconi. Lo ha detto intervistato da Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio 1: Non si può eleggere un candidato contro il centrodestra. E perché Berlusconi dovrebbe esser escluso?

