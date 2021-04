Per Kate Middleton un abito acquistabile su Asos e “riciclato” nelle foto dell’anniversario (Di giovedì 29 aprile 2021) Si sa che tutto quello che Kate Middleton indossa diventa di tendenza e probabilmente succederà lo stesso anche con l’abito che la duchessa di Cambridge ha scelto di indossare per gli scatti ufficiali pubblicati in occasione del decimo anniversario di matrimonio. Per l’occasione Kate ha scelto un abito che si può comodamente acquistare su Asos e che al momento è persino scontato. Per cui se anche voi, come tutte le donne del Regno Unito vi siete innamorate di questo vestito dal sapore primaverile, correte subito ad acquistarlo! Come dicevamo in precedenza, il vestito è in vendita sul noto portale Asos e a differenza del prezzo iniziale di circa 195 sterline, al momento lo si può trovare al costo di 100 sterline ( praticamente circa 150 euro invece che 260 come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 aprile 2021) Si sa che tutto quello cheindossa diventa di tendenza e probabilmente succederà lo stesso anche con l’che la duchessa di Cambridge ha scelto di indossare per gli scatti ufficiali pubblicati in occasione del decimo anniversario di matrimonio. Per l’occasioneha scelto unche si può comodamente acquistare sue che al momento è persino scontato. Per cui se anche voi, come tutte le donne del Regno Unito vi siete innamorate di questo vestito dal sapore primaverile, correte subito ad acquistarlo! Come dicevamo in precedenza, il vestito è in vendita sul noto portalee a differenza del prezzo iniziale di circa 195 sterline, al momento lo si può trovare al costo di 100 sterline ( praticamente circa 150 euro invece che 260 come ...

