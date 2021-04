Per i film resta l'area Bcc: i cinema rinviamo la riapertura all'autunno (Di giovedì 29 aprile 2021) FANO - Altrove lo sblocco degli spettacoli al chiuso ha indotto a riaprire un cinema all'alba del fatidico 26 aprile, ma quella è Milano e ci si può anche permettere di lanciare un'iniziativa a metà ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 29 aprile 2021) FANO - Altrove lo sblocco degli spettacoli al chiuso ha indotto a riaprire unall'alba del fatidico 26 aprile, ma quella è Milano e ci si può anche permettere di lanciare un'iniziativa a metà ...

Ultime Notizie dalla rete : Per film Buon compleanno, Uma Thurman La "musa ispiratrice" di Tarantino Nel 1994, Quentin Tarantino scelse l'attrice per recitare nel film Pulp Fiction , dove interpreta Mia Wallace, provocante moglie del boss del crimine Marsellus ...

"La malattia di mamma, Conte, le parodie...". Le Coliche si raccontano ... mentre per il web basta scrivere due pagine". Avete mai pensato di fare un film? Claudio : "Mentirei se dicessi che non ci abbiamo mai pensato. Al momento non è una nostra priorità. Se un giorno ...

Cinema: a Genova ciack per film Caterina de' Medici Agenzia ANSA Cosa vedere su Disney+: le novità di maggio 2021 Il catalogo propone naturalmente tutta la saga cinematografica composta dalle tre trilogie di Star Wars (per un totale di nove film) e i due spin-off (Rogue One: A Star Wars Story; Solo: A Star Wars ...

Sky: le serie TV in arrivo a maggio 2021 Tra i titoli in arrivo citiamo 'Luck', la terza stagione di 'Mayans M.C.' e la seconda stagione di 'Enlightened'.

