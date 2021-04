Pensioni, Tridico: “Dopo quota 100 non c’è scalone” (Di giovedì 29 aprile 2021) “quota 100 è stata un’opzione, anche se rigida, per l’accesso alla pensione che per 286mila persone ha trovato soddisfazione. Io non sono d’accordo con il dibattito che dice che a fine quota 100 avremo uno scalone perchè quota 100 ha costituito già esso stesso uno scalino. Non abbiamo uno scalone. Abbiamo già diversi elementi insieme a quota 100, con i precoci ad esempio. Su quella via dovremo continuare a investire individuando una platea di soggetti fragili”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro. “Mi permetto di proporre una misura per uno scivolo a 62-63 per i fragili, per gli immunodepressi, per gli oncologici, per i quali stiamo già prevedendo delle misure”, ha detto. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) “100 è stata un’opzione, anche se rigida, per l’accesso alla pensione che per 286mila persone ha trovato soddisfazione. Io non sono d’accordo con il dibattito che dice che a fine100 avremo unoperchè100 ha costituito già esso stesso uno scalino. Non abbiamo uno. Abbiamo già diversi elementi insieme a100, con i precoci ad esempio. Su quella via dovremo continuare a investire individuando una platea di soggetti fragili”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale, intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro. “Mi permetto di proporre una misura per uno scivolo a 62-63 per i fragili, per gli immunodepressi, per gli oncologici, per i quali stiamo già prevedendo delle misure”, ha detto. L'articolo ...

